Dolar
39.08
Euro
44.23
Altın
3,298.41
ETH/USDT
2,634.50
BTC/USDT
107,553.00
BIST 100
9,178.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’da etkili olan sağanak yağış sonrası su birikintileri oluştu. Sanayi Kavşağı alt geçidinden yayındayız.
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılışına ilişkin video paylaşımı

Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kurulan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılış programına ilişkin video paylaştı.

Orhan Onur Gemici  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılışına ilişkin video paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Mutfağımızdan, zanaatlarımıza kadar sahip olduğumuz kültür çeşitliliği, Anadolu'nun bizlere hediyesi ve emanetidir. Bu emanete hep birlikte sahip çıkmayı diliyorum. Anadolu'nun her bir köşesindeki apayrı kültür hazinelerini görünür kılmak ve mutfağımızın şifa sunan yönlerini tanıtarak, insanlığın hizmetine sunmak için birlik olalım."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Videoda, Emine Erdoğan'ın, "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nda stantları ziyaret ettiği, Güray Müzesi'nde yoğurt mayaladığı ve yazar Süleyman Dilsiz'in Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde yayımlanan "Yoğurt Uygarlığı" kitabının tanıtıldığı anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu
Düzce'de haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar
Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılışına ilişkin video paylaşımı
Milli Mücadele'nin ilk genelgesinin yayımlanmasının üzerinden 106. yıl geçti

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılışına ilişkin video paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılışına ilişkin video paylaşımı

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Usluer'den, Türk dış politikasında İstanbul'un artan önemine vurgu

Emine Erdoğan, Nevşehir'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında yoğurt mayaladı

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğince Türk mutfağı ve el sanatları tanıtıldı

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğince Türk mutfağı ve el sanatları tanıtıldı
Emine Erdoğan: Türk mutfağı, dünya için halihazırda güçlü bir cazibe merkezidir

Emine Erdoğan: Türk mutfağı, dünya için halihazırda güçlü bir cazibe merkezidir
Sırp bakan Macura'dan Uluslararası Aile Forumu'na övgü

Sırp bakan Macura'dan Uluslararası Aile Forumu'na övgü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet