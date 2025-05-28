Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılışına ilişkin video paylaşımı
Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kurulan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılış programına ilişkin video paylaştı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Mutfağımızdan, zanaatlarımıza kadar sahip olduğumuz kültür çeşitliliği, Anadolu'nun bizlere hediyesi ve emanetidir. Bu emanete hep birlikte sahip çıkmayı diliyorum. Anadolu'nun her bir köşesindeki apayrı kültür hazinelerini görünür kılmak ve mutfağımızın şifa sunan yönlerini tanıtarak, insanlığın hizmetine sunmak için birlik olalım."
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Videoda, Emine Erdoğan'ın, "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nda stantları ziyaret ettiği, Güray Müzesi'nde yoğurt mayaladığı ve yazar Süleyman Dilsiz'in Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde yayımlanan "Yoğurt Uygarlığı" kitabının tanıtıldığı anlara ilişkin görüntüler yer aldı.
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Mutfağımızdan, zanaatlarımıza kadar sahip olduğumuz kültür çeşitliliği, Anadolu’nun bizlere hediyesi ve emanetidir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 28, 2025
Bu emanete hep birlikte sahip çıkmayı diliyorum.
Anadolu’nun her bir köşesindeki apayrı kültür hazinelerini görünür kılmak ve mutfağımızın şifa sunan yönlerini… pic.twitter.com/3a2cJFeRKy