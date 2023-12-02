Emine Erdoğan: Ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Expo City Dubai'de düzenlenen iklim elçisi gençlerle bir araya geldiği "Yeşil Bir Gelecek İçin İklim Görüşmeleri" programına ilişkin paylaşım yaptı.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek nesillere, iklim mülteciliği ile sınanacakları bir dünyayı miras bırakmamak için bugün ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız." ifadesini kullandı.
Gelecek nesillere, iklim mülteciliği ile sınanacakları bir dünyayı miras bırakmamak için bugün ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız. #DünyaOrtakEvimiz #COP28 pic.twitter.com/oRsomgYE6f— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 2, 2023
Emine Erdoğan, paylaşımında programa ilişkin görüntülere de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.