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Politika

Emine Erdoğan: Ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Expo City Dubai'de düzenlenen iklim elçisi gençlerle bir araya geldiği "Yeşil Bir Gelecek İçin İklim Görüşmeleri" programına ilişkin paylaşım yaptı.

Mustafa Hatipoğlu  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Emine Erdoğan: Ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek nesillere, iklim mülteciliği ile sınanacakları bir dünyayı miras bırakmamak için bugün ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında programa ilişkin görüntülere de yer verdi.

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