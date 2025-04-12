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Politika

Dışişleri Bakanlığından Türkiye'nin Afrika Birliği gözlemci statüsünün 20. yıl dönümü açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrika Birliği nezdinde gözlemci statüsü elde etmesinin 20. yıl dönümünde, Afrika Birliği ile olan ilişkilere önem verildiğini belirterek iş birliğinin gelecek dönemde de güçlenerek süreceğini bildirdi.

Muhammet Tarhan  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Dışişleri Bakanlığından Türkiye'nin Afrika Birliği gözlemci statüsünün 20. yıl dönümü açıklaması

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 12 Nisan 2005 tarihinde Afrika Birliği nezdinde gözlemci statüsü elde etmesinin 20. yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ülkemizin Afrika Birliği nezdinde gözlemci statüsü elde etmesinin yirminci yıl dönümünde, kıtanın tamamı ve tüm Afrika ülkeleriyle karşılıklı saygı, eşit ortaklık ve kazan-kazan ilkeleri temelinde şekillenen ilişkilerimize olan bağlılığımızı vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2005'ten bu yana Afrika Birliği ile iş birliğinin derinleştirildiği hatırlatılan açıklamada, Türkiye'nin 2008 yılında Afrika Birliği'nin Stratejik Ortağı olduğu anımsatıldı ve bu süreçten duyulan memnuniyet belirtildi.

Açıklamada, Afrika Birliği'nin 2063 Gündemi çerçevesinde iş birliğine devam edileceği ifade edilerek "Afrika Birliği'nin 2063 Gündemi çerçevesinde belirlenen iş birliği alanlarında halklarımızın yararına olacak somut projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." denildi.

2026'da düzenlenecek 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin Türkiye-Afrika Birliği'nin iş birliğinin daha da ileri taşınmasına imkan tanıyacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, Afrika Birliği'nin ve Afrika ülkelerinin güvenilir ortağı olmaya; barış ve refah içinde ortak bir geleceğin inşası amacıyla Afrika Birliği'yle çalışmaya devam edeceğiz."

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