Dolar
27.61
Euro
29.23
Altın
1,832.81
ETH/USDT
1,636.50
BTC/USDT
27,932.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu
logo
Politika

Dışişleri Bakanlığından İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarına yönelik uyarı

Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırıların ardından Filistin ve İsrail'deki Türk vatandaşlarını uyararak acil durum telefonlarını paylaştı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Dışişleri Bakanlığından İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarına yönelik uyarı Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Ankara

Bakanlık, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail ve Filistin'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır. Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, Kudüs Başkonsolosluğumuz ile Bakanlığımızın resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarını takip etmeniz tavsiye olunur." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, acil durumlar için Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun nöbetçi/acil durum telefonu "+972 54 660 62 10", Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin nöbetçi/acil durum telefonu "+972 52 248 66 47" ile Konsolosluk çağrı merkezinin "+90 312 292 29 29" telefon numaralarını paylaştı.

"Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 10 binadan oluşan ağır hasarlı site patlayıcı yardımıyla yıkıldı
Van'da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı
MSB Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
THY, Tel Aviv yolcularına biletlerde iptal ve erteleme hakkı tanıdı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığından İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarına yönelik uyarı

Dışişleri Bakanlığından İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarına yönelik uyarı

Türkiye'den Gazze'deki olaylara ilişkin açıklama

İsrail: Hamas İran'dan aldığı talimat ve destekle saldırı başlattı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişi öldü

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişi öldü
İsrail-Filistin'deki gelişmelere dünyadan tepkiler

İsrail-Filistin'deki gelişmelere dünyadan tepkiler
Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı

Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet