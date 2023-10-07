Dışişleri Bakanlığından İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarına yönelik uyarı
Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırıların ardından Filistin ve İsrail'deki Türk vatandaşlarını uyararak acil durum telefonlarını paylaştı.
Ankara
Bakanlık, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
- Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı
- Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı
- İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu
- İsrail, Gazze saldırıları sonrası savaş durumu ilan etti
- İsrail-Filistin'deki gelişmelere dünyadan tepkiler
- Türkiye'den Gazze'deki olaylara ilişkin açıklama
İsrail ve Filistin'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır. Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, Kudüs Başkonsolosluğumuz ile Bakanlığımızın resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarını takip etmeniz tavsiye olunur." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık, acil durumlar için Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun nöbetçi/acil durum telefonu "+972 54 660 62 10", Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin nöbetçi/acil durum telefonu "+972 52 248 66 47" ile Konsolosluk çağrı merkezinin "+90 312 292 29 29" telefon numaralarını paylaştı.
İsrail-Filistin Bağlamında Yaşanan Son Gelişmeler Hk. https://t.co/RaVHjy9S01 pic.twitter.com/x1cA9wVVgU— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 7, 2023
"Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.