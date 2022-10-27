Dışişleri Bakanlığından güvenoyu alan yeni Irak hükumetine tebrik açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Şiya es-Sudani başbakanlığındaki hükûmetin güvenoyu almasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta yeni hükûmetin Temsilciler Meclisinden güvenoyu alarak göreve başlamasının memnuniyetle karşılandığı, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye üstlendiği bu önemli görevde başarılar dilendiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Irak'la iş birliğini sürdürmeye hazır olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Yeni hükûmetin kapsayıcı bir yaklaşımla Irak halkının beklentilerini karşılayacak, Irak’ın huzurunu, istikrarını ve refahını güçlendirecek adımlar atacağına inanıyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi yeni hükûmetle de karşılıklı hassasiyetlere saygı ve müşterek menfaatler temelinde her alanda iş birliğini sürdürmeye hazırdır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.