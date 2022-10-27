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Politika

Dışişleri Bakanlığından güvenoyu alan yeni Irak hükumetine tebrik açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Şiya es-Sudani başbakanlığındaki hükûmetin güvenoyu almasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Behlül Çetinkaya   | 27.10.2022
Dışişleri Bakanlığından güvenoyu alan yeni Irak hükumetine tebrik açıklaması

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta yeni hükûmetin Temsilciler Meclisinden güvenoyu alarak göreve başlamasının memnuniyetle karşılandığı, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye üstlendiği bu önemli görevde başarılar dilendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Irak'la iş birliğini sürdürmeye hazır olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Yeni hükûmetin kapsayıcı bir yaklaşımla Irak halkının beklentilerini karşılayacak, Irak’ın huzurunu, istikrarını ve refahını güçlendirecek adımlar atacağına inanıyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi yeni hükûmetle de karşılıklı hassasiyetlere saygı ve müşterek menfaatler temelinde her alanda iş birliğini sürdürmeye hazırdır."

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