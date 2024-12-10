Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalci eylemlerine ilişkin, "İsrail'in, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Bakanlık, İsrail'in Suriye topraklarında devam eden işgalci eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
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Açıklamada, "Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir." ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin, Suriye'nin egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne desteğinin yinelendiği açıklamada, "İsrail'in, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.