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Politika

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalci eylemlerine ilişkin, "İsrail'in, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz

Ankara

Bakanlık, İsrail'in Suriye topraklarında devam eden işgalci eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin, Suriye'nin egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne desteğinin yinelendiği açıklamada, "İsrail'in, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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