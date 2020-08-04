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Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Lübnan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı dileyerek "En büyük temennimiz, can kaybının artmaması. Lübnanlı kardeşlerimize her türlü desteğe hazırız." ifadesini kullandı.

Muhammet Tarhan   | 04.08.2020
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Lübnan'a taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: 

"Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. En büyük temennimiz, can kaybının artmaması. Lübnanlı kardeşlerimize her türlü desteğe hazırız."

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