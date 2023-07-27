Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'la Ankara'da bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın BM Habitat İcra Direktörü Sharif'i kabul ettiği belirtildi.
Bakanlık tarafından yapılan başka bir paylaşımda da, Fidan'ın, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'ı ağırladığı bilgisi paylaşıldı.
Ayrıca bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.