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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan'dan, "Erdoğan'ın Yanındayız" paylaşımı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımının ardından sosyal medya hesabından "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Muhammet Tarhan  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, "Erdoğan'ın Yanındayız" paylaşımı

İstanbul

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millet sevdasını ve ülkemizin kalkınmasına yaptığı muazzam katkıları karalama girişimlerine geçit vermeyeceğiz. Milletimizin lideri ve tüm mazlumların umut ışığı olan Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Onun önderliğinde güçlü ve müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Katz, X sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımda bulunmuştu.

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