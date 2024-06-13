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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Üsküp'te Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.

Muhammet Tarhan, Lejla Biogradlija  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Üsküp'te Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

İstanbul

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile Üsküp'te düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görüştüğü belirtildi.

Milatovic de X paylaşımında Fidan ile görüşmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Karadağ ve Türkiye iki dost ülke, müttefik ve ekonomik ortak. İşbirliğimizi güçlendirmeye ve mümkün olan en iyi ilişkileri inşa etmeye devam edeceğiz. Türkiye Dışişleri Bakanı ile toplantımızının ana mesajı buydu."

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