Dışişleri Bakanı Fidan, Üsküp'te Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile Üsküp'te düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görüştüğü belirtildi.
Bakanımız @HakanFidan Üsküp’te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi. 🇹🇷🇲🇪 pic.twitter.com/61Jf8MF5MI— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 13, 2024
Milatovic de X paylaşımında Fidan ile görüşmesine ilişkin şunları kaydetti:
"Karadağ ve Türkiye iki dost ülke, müttefik ve ekonomik ortak. İşbirliğimizi güçlendirmeye ve mümkün olan en iyi ilişkileri inşa etmeye devam edeceğiz. Türkiye Dışişleri Bakanı ile toplantımızının ana mesajı buydu."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.