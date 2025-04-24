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Bakan Fidan: Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir

Dışişleri Bakanı Hakan, "Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir. Bu konudaki politikalarımızı sabırla sürdüreceğiz." dedi.

Muhammet Tarhan  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Bakan Fidan: Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile düzenlenen ortak basın toplantısındaki konuşmasında, "Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenlerin manipülasyonları başarılı olmayacak." ifadesini kullandı. 

Bakan Fidan, "Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir. Bu konudaki politikalarımızı sabırla sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

"Gazze'ye insani yardımların girişine 50 günden fazla süredir izin verilmiyor"

"Gazze'ye insani yardımların girişine 50 günden fazla süredir izin verilmiyor." diyen Bakan Fidan, "Açlık ne bir silah, ne pazarlık unsuru, ne de cezalandırma aracı olarak kullanılabilir." ifadesini kullandı.

Norveç Dışişleri Bakanı Eide

Norveç Dışişleri Bakanı Eide de konuşmasında, "(Gazze) Başkalarının sessizliği beni endişelendiriyor. Batı'daki birçok mevkidaşım net biçimde görüşlerini ortaya koymayarak kritik bir hata yapıyor." dedi.

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