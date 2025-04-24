Bakan Fidan: Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir
Dışişleri Bakanı Hakan, "Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir. Bu konudaki politikalarımızı sabırla sürdüreceğiz." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile düzenlenen ortak basın toplantısındaki konuşmasında, "Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenlerin manipülasyonları başarılı olmayacak." ifadesini kullandı.
Bakan Fidan, "Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir. Bu konudaki politikalarımızı sabırla sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.
"Gazze'ye insani yardımların girişine 50 günden fazla süredir izin verilmiyor"
"Gazze'ye insani yardımların girişine 50 günden fazla süredir izin verilmiyor." diyen Bakan Fidan, "Açlık ne bir silah, ne pazarlık unsuru, ne de cezalandırma aracı olarak kullanılabilir." ifadesini kullandı.
Norveç Dışişleri Bakanı Eide
Norveç Dışişleri Bakanı Eide de konuşmasında, "(Gazze) Başkalarının sessizliği beni endişelendiriyor. Batı'daki birçok mevkidaşım net biçimde görüşlerini ortaya koymayarak kritik bir hata yapıyor." dedi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.