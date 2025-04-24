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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Al Sabah'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah'ı Ankara'da kabul etti.

Tuğba Altun  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Al Sabah'ı kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Al Sabah ile görüştü.

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