Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Al Sabah'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah'ı Ankara'da kabul etti.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Al Sabah ile görüştü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı