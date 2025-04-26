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Politika

Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Pakistan ve Hindistan arasındaki son durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda Pakistan ve Hindistan arasındaki son durumu ele aldı.

Muhammet Tarhan  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Pakistan ve Hindistan arasındaki son durumu görüştü

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Pakistanlı mevkidaşı Dar telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki son durum ele alındı.

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