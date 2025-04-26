Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Pakistan ve Hindistan arasındaki son durumu görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda Pakistan ve Hindistan arasındaki son durumu ele aldı.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Pakistanlı mevkidaşı Dar telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki son durum ele alındı.
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