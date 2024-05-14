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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

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