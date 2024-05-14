Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapıldı.
Bakanımız @HakanFidan, Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada Başkanı Ruslan Stefançuk ile Ankara'da bir araya geldi. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/QtJ3T6dv8C— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 14, 2024
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.