Dışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında bulunduğu New York'taki Türkevi'nde, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlık, X sosyal medya platformundan, görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.
Bakanımız @HakanFidan, New York’ta Türkevi’nde Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi. 🇹🇷🇻🇪 pic.twitter.com/nGOaKTioNf— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 28, 2024
Paylaşımda, Fidan'ın, Türkevi'nde Gil ile görüştüğü belirtildi.
Fidan ayrıca ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal'i, New York'ta Türkevi'nde kabul etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.