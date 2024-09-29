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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında bulunduğu New York'taki Türkevi'nde, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile görüştü

Ankara

Bakanlık, X sosyal medya platformundan, görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Fidan'ın, Türkevi'nde Gil ile görüştüğü belirtildi.

Fidan ayrıca ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal'i, New York'ta Türkevi'nde kabul etti.

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