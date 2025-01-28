Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında mevkidaşı bin Ferhan ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.