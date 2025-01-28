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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

Tuğba Altun  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ile bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında mevkidaşı bin Ferhan ile bir araya geldi.

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