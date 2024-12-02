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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'deki iç savaşın daha da tırmanmasını istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Suriye'deki) İç savaşın daha da tırmanmasını istemiyoruz " dedi.

Can Efesoy, Sümeyye Dilara Dinçer  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'deki iç savaşın daha da tırmanmasını istemiyoruz Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, Suriye'de yaşanan son gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır. Bu Suriye ile ilgili gerçekleri anlamak istemeyenlerin sığındığı bir sığınaktır, hatadır." dedi.

Astana Süreci'nin sahadaki sıcak ve yoğun çatışmaların durmasını sağladığını aktaran Fidan, "Böylece rejimin muhalefetle siyasi alanda angajmanının ilerletilmesini hedeflemiştik." diye konuştu.

Fidan, "Geldiğimiz noktada Suriye'de geniş çaplı çatışmaların tekrar başlamasının nedeni, bu ülkenin birbiriyle bağlantılı sorunlarının 13 yılı aşkın süredir çözülmemiş olmasıdır." ifadesini kullanarak, Suriye muhalefetinin meşru taleplerinin göz ardı edilmesini ve rejimin siyasi sürece samimi şekilde dahil olmamasını "hata" olarak nitelendirdi.

Suriye'de sivillere yönelik kapsamlı saldırıların iç savaşı yeniden alevlendirdiğini söyleyen Fidan, ilgili tüm tarafları bu konularda defalarca uyardıklarını vurguladı.

"Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerekiyor"

Fidan, "Son gelişmeler, Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Türkiye bu yönde gereken tüm katkıyı sağlamaya hazırdır." dedi.

Astana Süreci kapsamında önemli çalışmalar yürüttükleri İran ile koordinasyonu sürdüreceklerini bildiren Fidan, "Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasını her zaman destekledik. Bundan sonra da destekleyeceğiz." diye konuştu.

Fidan, şöyle devam etti:

"Geçmişteki birtakım acı olaylara baktığımızda, şu anda bizim görmek istemediğimiz bazı konular var. Özellikle iç savaşın daha da tırmanmasını istemiyoruz. İkincisi sivillerin öldürülmesini, sivil altyapının yok edilmesini, şehirlerin ağır bombardımanla tekrar yıkıma tabi tutulmasını görmek istemiyoruz."

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