Dolar
42.94
Euro
50.59
Altın
4,369.64
ETH/USDT
2,973.90
BTC/USDT
88,326.00
BIST 100
11,220.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u kabul etti. -VTR-
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Somalili mevkidaşı Abdüsselam Abdi Ali ile görüştü

Büşranur Keskinkılıç  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Somalili mevkidaşı Abdüsselam Abdi Ali ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri Bakanı Abdüsselam Abdi Ali ile İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Somali Dışişleri Bakanı Ali ile İstanbul'da görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sürücülere "yoğun kar" uyarısı
Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı
Yurdun büyük bölümünde yarın ve yılbaşında kar bekleniyor
DMM, "DEAŞ ile yeterli mücadele edilmediği" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Somalili mevkidaşı Abdüsselam Abdi Ali ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Somalili mevkidaşı Abdüsselam Abdi Ali ile görüştü

Türkiye, 2025'te Gazze ve Rusya-Ukrayna Savaşı müzakereleri gündemiyle diplomasinin merkezlerinden oldu

Dışişleri Bakanı Fidan 2025'te 50 ülkeye 73 ziyaret gerçekleştirdi

Bakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda Gazze ve Somali'yi görüştü

Bakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda Gazze ve Somali'yi görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Nijerli mevkidaşı Sangare ile Ankara'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Nijerli mevkidaşı Sangare ile Ankara'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye başkanlığındaki heyetle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye başkanlığındaki heyetle görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet