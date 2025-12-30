Dışişleri Bakanı Fidan, Somalili mevkidaşı Abdüsselam Abdi Ali ile görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri Bakanı Abdüsselam Abdi Ali ile İstanbul'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Somali Dışişleri Bakanı Ali ile İstanbul'da görüştü.
