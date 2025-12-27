Dolar
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan 2025'te 50 ülkeye 73 ziyaret gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Aralık itibarıyla 2025'te 22'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten olmak üzere 50 ülkeye toplam 73 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi.

Can Efesoy  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Dışişleri Bakanı Fidan 2025'te 50 ülkeye 73 ziyaret gerçekleştirdi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın 2025'teki ziyaretleri ve katıldığı toplantılara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, Fidan 22 Aralık itibarıyla bu yıl 22'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakaten olmak üzere 50 farklı ülkeye 73 yurt dışı ziyareti yaptı. Bakan Fidan, ayrıca 10'u Erdoğan'a refakaten olmak üzere yurt dışında toplam 31 çok taraflı toplantıya iştirak etti.

Fidan, aynı dönemde 23 ülkenin dışişleri bakanını ikili ziyaretler kapsamında Türkiye'de ağırladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, bunun yanı sıra 2025'te Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle 49, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği (AL) Gazze Temas Grubu Toplantısı dolayısıyla 7, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle 26, İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı dolayısıyla 39, Balkan Barış Platformu vesilesiyle 4 ve Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı vesilesiyle 4 ülkeden mevkidaşlarını konuk etti.

Fidan, 2025'te yurt içi ve dışında 89 ülkenin dışişleri bakanı ile 240 ikili görüşme gerçekleştirdi.

