Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad'da Malezya Başbakanı Enver ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüştü.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad'daki temasları kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.
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Bakanımız @HakanFidan, Riyad'daki temasları kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. 🇹🇷🇲🇾 pic.twitter.com/QDgVFC5YRJ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 29, 2024