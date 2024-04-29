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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad'da Malezya Başbakanı Enver ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüştü.

Gökhan Çeliker  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad'da Malezya Başbakanı Enver ile bir araya geldi Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad'daki temasları kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

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