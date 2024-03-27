Dolar
32.26
Euro
34.90
Altın
2,189.61
ETH/USDT
3,490.00
BTC/USDT
68,709.00
BIST 100
8,806.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da ‘’Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Geleneksel İftar Programı"nda konuşuyor.
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkıştıkça, bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyor." dedi.

Faruk Hanedar  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor

İstanbul

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın, kendilerine müsamaha gösteren Avrupa ülkelerinde terör estirdiğini söyledi.

Fidan, Karadeniz Vakfında sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlara hitap etti.

"Son günlerde Avrupa'da yaşananlar ibret verici." diyen Fidan, PKK militanlarının Belçika'da iki ayrı şehirde Türk vatandaşlarına alçakça saldırdığını belirtti.

Fidan, "Durumu öğrenir öğrenmez, hemen devreye girdik. Ankara'da ve Brüksel'de girişimde bulunduk. Belçika makamlarının süratle harekete geçmesini istedik. Ben aynı gece Belçikalı mevkidaşımı aradım. Hassasiyetimizi ve beklentilerimizi vurguladım. Diplomatlarımız ivedilikle bölgeye intikal ettiler. Olaylardan etkilenen vatandaşlarımızla ilgilendiler." dedi.

Türk vatandaşlarının sağduyusu ve Belçika makamlarının müdahalesiyle olayların büyümeden kontrol altına alındığını anlatan Fidan, yaralılara şifa dileklerinde bulundu.

Fidan, durumu yakından takip ettiklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaralıları bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Fransa'da da benzer provokasyon girişimlerinin olduğunu anımsatan Fidan, "Dün akşam da Almanya'da, Hannover Başkonsolosluğumuza baltalarla saldıracak kadar azdılar. Ankara ve Berlin'de gerekli girişimleri hemen yaptık. Saldırganların adalet önüne çıkarılmasını beklediğimizi söyledik." diye konuştu.

Fidan, "PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkıştıkça, bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyor. Devletimiz ise vatandaşına her şartta sahip çıkıyor. Konu bu kadar basittir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den belediyelere kentsel dönüşüm çağırısı
Belçika'daki Türk STK'lerden terör örgütü PKK provokasyonlarını önleme çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yaşlı teyze ile sohbet etti
Meta Gözetim Kurulu'ndan sosyal medya platformlarına "şehit" kelimesine sansür uygulamama çağrısı
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı terörist teslim oldu

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor

Dışişleri Bakanı Fidan: PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor

Türkiye, terör örgütü yandaşlarının saldırısı sonrası Almanya makamları nezdinde girişimde bulundu

Türkiye, Pakistan'da son dönemde yaşanan terör saldırılarını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı: Köşeye sıkışan terör örgütü PKK, Avrupa’daki Türk toplumunu huzursuz etme eylemlerini artırdı

Dışişleri Bakanlığı: Köşeye sıkışan terör örgütü PKK, Avrupa’daki Türk toplumunu huzursuz etme eylemlerini artırdı
AK Parti Sözcüsü Çelik, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı
AK Parti'li Sırakaya: Belçika hükümetini bu gözü dönmüş teröristlere karşı gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz

AK Parti'li Sırakaya: Belçika hükümetini bu gözü dönmüş teröristlere karşı gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet