Dolar
39.00
Euro
44.29
Altın
3,294.72
ETH/USDT
2,640.50
BTC/USDT
109,752.00
BIST 100
9,278.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkent Moskova'da bir araya geldi.

Dmitri Chirciu  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Moskova

Başkent Moskova'daki buluşmada Lavrov ile Fidan, görüşmenin basına açık kısmında konuştu.

Bakan Fidan, yeniden Moskova’da bulunmaktan ve verimli programdan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek "Dün (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tarafından kabul edildim ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en içten selam ve iyi dileklerini, önemli mesajlarını iletme imkanım oldu." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen Fidan, şunları kaydetti:

"İlişkilerimiz, liderlerimizin çizdiği yolda son derece sağlıklı bir şekilde hedeflerine ulaşarak ilerlemekte. Gündemin çok hızlı değiştiği coğrafyamızda Türkiye ile Rusya arasındaki köklü ilişkiler, bölgemizde istikrar ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynamakta. Rusya’nın Ukrayna ile doğrudan müzakereler için İstanbul’u tercih etmesi, ülkelerimizin istikrar tesisine dönük ortak anlayışın tezahürüdür."

Hakan Fidan, Lavrov ile görüşmesinde iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin tüm başlıklarına değinerek enerji, ekonomi ve başta Orta Doğu ile Afrika olmak üzere, bölgesel konuları ele alacaklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Ticaret ve yatırım alanındaki işbirliğimiz gelişiyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Fidan başkanlığındaki heyeti Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Rusya ile Türkiye arasındaki yoğun ve kapsamlı gündemin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlendiğinin altını çizen Lavrov, Fidan'ın dün Putin tarafından kabul edildiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Ortaklığımızın derinleştirilmesine yönelik karşılıklı iş ve sonuç odaklı yaklaşım, dünkü görüşmede teyit edildi. İkili işbirliği konusunda çok sayıda önemli planlarımız var. Ele alınan konularla, dışarıdan gelen yasa dışı engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Ticaret ve yatırım alanındaki işbirliğimiz gelişiyor ve gelişmeye devam edecek."

Lavrov, Fidan ile iki liderin ortaya koyduğu hedeflerin hayata geçirilmesi ile ilgili konuları ele alacaklarını belirterek "Rusya ve Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu dahil birçok bölgede durumun iyileştirilmesine yönelik uluslararası girişimlerde yer alıyor. Putin'in de dün dediği gibi Türkiye'nin yeniden Ukrayna tarafıyla doğrudan müzakere imkanlarını sağlamasına değer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye'yle Filistin konusunda ortak görüşe sahibiz. Gazze ve Batı Şeria’da olanlar kabul edilemez." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, "27 Mayıs darbesine" ilişkin paylaşım
MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü
SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi etkinlikleri için uçacak
İnternetten aldığı 3 dana 3 günde ölünce Tüketici Hakem Heyeti paranın iadesine hükmetti
Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda yakalanan 254 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Rusya: Son bir haftada Ukrayna’ya ait 2 bin 331 İHA vurduk

Rusya: Son bir haftada Ukrayna’ya ait 2 bin 331 İHA vurduk

Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi

SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi etkinlikleri için uçacak

Kaya petrolü Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarabilir mi?

Kaya petrolü Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarabilir mi?
Gezi Parkı olaylarının üzerinden 12 yıl geçti

Gezi Parkı olaylarının üzerinden 12 yıl geçti
Kıtalararası göçen 28 gram ağırlığındaki kuş 1 gramlık cihazla takip edildi

Kıtalararası göçen 28 gram ağırlığındaki kuş 1 gramlık cihazla takip edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet