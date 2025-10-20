Dışişleri Bakanı Fidan Lüksemburg'da Romanyalı mevkidaşı Toiu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile bir araya geldi.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Lüksemburg'da, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile görüştü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı