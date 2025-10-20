Dolar
41.95
Euro
48.95
Altın
4,293.85
ETH/USDT
4,034.00
BTC/USDT
110,945.00
BIST 100
10,413.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan Lüksemburg'da Romanyalı mevkidaşı Toiu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile bir araya geldi.

Sercan İrkin  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Dışişleri Bakanı Fidan Lüksemburg'da Romanyalı mevkidaşı Toiu ile görüştü

İstanbul

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Lüksemburg'da, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman Genel Müdürü Karacabey: İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli argümanımız ormanlar
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı adliyede
Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık Forumu" kapsamında Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellere ilişkin paylaşım
Ahmet Taner Kışlalı suikastının üzerinden 26 yıl geçti
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Terörsüz Türkiye' bir 'milli mücadele' sahasıdır

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan Lüksemburg'da Romanyalı mevkidaşı Toiu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan Lüksemburg'da Romanyalı mevkidaşı Toiu ile görüştü

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Bakan Fidan, Filistin'e Destek Platformu ve Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, 19-20 Ekim'de Lüksemburg'u ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan, 19-20 Ekim'de Lüksemburg'u ziyaret edecek
Bakan Fidan: Gazze'de iki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız

Bakan Fidan: Gazze'de iki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye Gazze'ye nefes Filistin'e umut olmaya devam edecektir

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye Gazze'ye nefes Filistin'e umut olmaya devam edecektir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet