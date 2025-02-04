Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail hapishanesinden bırakılan 15 Filistinli esir Türkiye'ye geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail hapishanesinden bırakılan ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinden vize verilen 15 Filistinli esirin Türkiye'ye geldiğini bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile düzenlediği ortak basın toplantısında "İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağıyla ilgili tüm dünyada bazı soru işaretleri var" dedi.
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Dışişleri Bakanı Fidan "Uluslararası toplum ortak bir duruş sergilemeli ve Netanyahu'nun siyasi çıkarlar uğruna soykırımı yeniden başlatmasına engel olmalıdır" diye konuştu.
Bakan Fidan "(Trump'ın girişimleri) Filistinlileri ana yurdundan kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız" şeklinde ifade etti.
Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail hapishanesinden bırakılan ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinden vize verilen 15 Filistinli esirin Türkiye'ye geldiğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.