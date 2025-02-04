Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Filistin halkını kendi toprağından kovmaya yönelik tüm girişimlere karşıyız
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, “(Bakan Fidan’la) Filistin halkını kendi toprağından kovmaya yönelik tüm girişimlere karşı olduğumuzu ifade ettik.” dedi.
İstanbul
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