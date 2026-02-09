Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, devam eden nükleer müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
