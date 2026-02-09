Dolar
43.59
Euro
51.95
Altın
5,047.18
ETH/USDT
2,123.90
BTC/USDT
70,290.00
BIST 100
13,838.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Can Efesoy  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, devam eden nükleer müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu
İstanbul'da "Türkiye'nin Uluslararası Eğitim Vizyonu" paneli düzenlendi
Adana'da kazada tırın altında sıkışan kurye yaşadıklarını anlattı
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheliye tutuklama talebi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Soykırım faaliyetinin birçok uzantısı devam etmektedir
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde patlamayan bombalar var

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İsrail’e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku zayıflatmıştır

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İsrail’e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku zayıflatmıştır
Türkiye ile AB arasında ekonomik bütünleşmenin önemi teyit edildi

Türkiye ile AB arasında ekonomik bütünleşmenin önemi teyit edildi
Bakan Fidan: Felaketin ardından hayatın normale dönmesinde kısa sürede takdire şayan bir mesafe katedilmiştir

Bakan Fidan: Felaketin ardından hayatın normale dönmesinde kısa sürede takdire şayan bir mesafe katedilmiştir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet