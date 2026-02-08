Dolar
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde patlamayan bombalar var

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 12 gün savaşında ABD tarafından vurulan nükleer tesislerde henüz patlamamış bombalar olduğunu söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
İstanbul

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Haber Ajansı'na (YJC) göre, Erakçi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye, ABD tarafından hedef alınan nükleer tesisleri ziyaret etmek için özel bir yasa ya da protokolün olup olmadığını sorduğunu, Grossi'nin ise "Hayır, bu konunun benzeri yok" şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Bu cevap sonrasında İranlı Bakan, "Ben de ona, ziyaretlerden önce bir protokol olması gerektiğini söyledim. Çünkü güvenlik ve emniyet konuları söz konusu. Patlamamış bombalar var ve üzerinde anlaşmamız gereken meseleler bulunuyor. Bu konularda mutabakat sağlandıktan sonra denetimler yapılmalıdır. Bu çerçevede Ajans ile temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

"ABD'ye güvenmiyoruz"

Öte yandan Erakçi, Tahran'daki "Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi"nde düzenlenen "İran Dış Politikası ve Dış İlişkiler Tarihi Ulusal Kongresi"nde yaptığı konuşmada, ABD'ye güvenmediklerini dile getirerek, müzakerelerin neticesinin belirsiz olduğunu söyledi.

Erakçi, "Her şeyi denediler başarılı olamadılar. Şimdi tekrar müzakere masasına döndüler. Bu da (müzakerelerin nereye varacağı) belli değil zaten. Onlara (ABD'ye) güvenmiyoruz. Hile yapma ihtimalleri var. İran'da tüm kurumlar bu gelişmelerden bağımsız bir şekilde görevlerini yerine getirmeliler." dedi.

Uranyum zenginleştirmede sıfır zenginleştirmeyi kabul etmeyeceklerini dile getiren Erakçi, "İran’ın nükleer programının amaçlarına ilişkin bir endişe varsa, diplomasi yoluyla yanıt vermeye, şeffaflık sağlamaya ve güven tesis etmeye hazırız. Ancak yalnızca başkalarının isteği doğrultusunda sıfır zenginleştirme dayatılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, İran’ın uranyum zenginleştirmesinin meşru hakkı olduğunu ve bu konudaki ısrarının yalnızca teknik ya da ekonomik nedenlere dayanmadığını kaydetti.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan 12 gün savaşı

İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

