Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Bağdat'ta Hüseyin ile görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, ziyaret vesilesiyle, Irak Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan güvenlik toplantısına, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun da katıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.