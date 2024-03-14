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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Bağdat'ta Hüseyin ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, ziyaret vesilesiyle, Irak Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan güvenlik toplantısına, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun da katıldığı kaydedildi.

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