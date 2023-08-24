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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil'de bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil'de bir araya geldi Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.

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