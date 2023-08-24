Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil'de bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.
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Bakanımız @HakanFidan, #Erbil'de #IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. pic.twitter.com/u0fTWRgSN4— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 24, 2023