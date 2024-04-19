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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'nın Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Büşranur Koca  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye ile Hollanda arasında 2008'den bu yana icra edilen Wittenburg Konferansı'nın 10. Toplantısı kapsamında Hollanda'yı ziyaret eden Fidan, Lahey kentinde Başbakan Rutte ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rutte, Türkiye-Hollanda ilişkileri, Gazze'deki son durum, Ukrayna'daki gelişmeler ve terörle mücadele konularını ele aldı.

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