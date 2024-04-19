Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'nın Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye ile Hollanda arasında 2008'den bu yana icra edilen Wittenburg Konferansı'nın 10. Toplantısı kapsamında Hollanda'yı ziyaret eden Fidan, Lahey kentinde Başbakan Rutte ile bir araya geldi.
Bakanımız @HakanFidan, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.🇹🇷🇳🇱 pic.twitter.com/mDYdnkJRfJ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 19, 2024
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rutte, Türkiye-Hollanda ilişkileri, Gazze'deki son durum, Ukrayna'daki gelişmeler ve terörle mücadele konularını ele aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.