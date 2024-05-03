Dolar
32.34
Euro
34.83
Altın
2,286.46
ETH/USDT
3,050.50
BTC/USDT
61,778.00
BIST 100
10,266.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuşuyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
logo
Gündem

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'de depreme hazırlık konularına öncelik verilmeli

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'deki bazı faylar üzerinde sismik enerji birikimi saptandığını, kentin depreme hazırlığa öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

Halil Fidan  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'de depreme hazırlık konularına öncelik verilmeli

İzmir

Sözbilir, yaptığı açıklamada, İzmir'de çeşitli üniversitenin katıldığı TÜBİTAK projesi kapsamında fayların daha iyi tanınması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

İzmir'in önemli bir bölümünün diri faylar üzerinde kurulduğunu dile getiren Sözbilir, aynı zamanda Ege Denizi altında da yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan çok sayıda fay bulunduğunu belirtti.

Bu nedenle İzmir'in İstanbul'a göre deprem tehlikesinin daha yüksek olduğunu kaydeden Sözbilir, aynı zamanda Aydın, Balıkesir, Denizli, Manisa, Afyonkarahisar, Muğla, Çanakkale, Adana, Bingöl ve Hatay gibi illerin de deprem tehlikesinin İstanbul'dan daha yüksek olduğunu savundu.

"300 yılda bir yıkıcı deprem"

Son 100 yılda İzmir'deki yerleşim yerlerinden geçen fay hatları üzerinde önemli bir yıkıcı deprem gelişmediğine dikkati çeken Sözbilir, şunları kaydetti:

"Fakat Türkiye Diri Fay Haritası'na göre İzmir ilini doğrudan etkileyebilecek çok sayıda fay bulunmaktadır. İzmir sınırları içinde 17 fayın yanı sıra komşu il sınırları içinde ve Ege Denizi altında olduğu halde İzmir ilini etkileyebilecek fay sayısı 30 civarındadır. Tarihsel deprem kataloglarına baktığımızda İzmir'in ortalama 300 yılda bir yıkıcı deprem geçirdiği anlaşılmaktadır. Tarihsel kayıtlar son yıkıcı depremin 1688 yılında gerçekleştiğini ve bu depremde binlerce insanının can verdiğini göstermektedir. Son yıllarda İzmir fayları üzerinde tarafımızdan yapılan çalışmalarda bazı faylar üzerinde sismik enerjinin biriktiği anlaşılmıştır. Bu nedenle İzmir'de depreme hazırlık konularına öncelik verilmesi gerektiği aşikardır."

Deprem erken uyarı sistemi

Prof. Dr. Sözbilir, İzmir'deki faylarla ilgili bir erken uyarı sistemi ve farklı deprem senaryoları üzerinde çalıştıklarını, hangi fay kırıldığında hangi ilçede ne tür bir hasar oluşabileceğine ilişkin modellemeler yaptıklarını kaydetti.

Yüksek Öğretim Kurumu Araştırma Destek Programı (ADEP) desteğiyle devam eden projenin önemine işaret eden Sözbilir, "Yakın gelecekte deprem üretmesi beklenen fayları sanal ortamda çalıştırarak deprem senaryoları üretiyoruz. Böylece gerçek anlamda deprem olmadan önce nerelerin ne ölçüde hasar göreceğini önceden bilmiş olacağız." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden zirai don uyarısı
Bakan Fidan, Gambiya'da "İslam İşbirliği Teşkilatı 15. İslam Zirvesi"ne katılacak
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'de depreme hazırlık konularına öncelik verilmeli
EFES-2024 Tatbikatı'nın "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası" İstanbul'da gerçekleştirildi
RTÜK'ten NOW TV ve Tele 1'e ceza

Benzer haberler

Filipinler'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'de depreme hazırlık konularına öncelik verilmeli

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Edirne'nin sınır ötesindeki depremlerden de etkilenebileceği uyarısı

Edirne'nin sınır ötesindeki depremlerden de etkilenebileceği uyarısı
Japonya'da ocaktaki depremler sonrası 5 bine yakın kişi hala tahliye merkezinde

Japonya'da ocaktaki depremler sonrası 5 bine yakın kişi hala tahliye merkezinde
Hatay'da depremzedeler yaşadıkları konteyner kenti güzelleştirerek gelir elde ediyor

Hatay'da depremzedeler yaşadıkları konteyner kenti güzelleştirerek gelir elde ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet