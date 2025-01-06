Dışişleri Bakanı Fidan: DEAŞ Müslüman toplumlar için bir zehirdir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "DEAŞ Müslüman toplumlar için bir zehirdir." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "(Terör örgütü PKK) Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerinde kurdukları şiddet imparatorluğu çökmek üzere." diye konuştu.
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Bakan Fidan, "(Batılılar) Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirerek başka politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da geçit yok." değerlendirmesinde bulundu.
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