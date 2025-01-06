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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: DEAŞ Müslüman toplumlar için bir zehirdir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "DEAŞ Müslüman toplumlar için bir zehirdir." dedi.

Can Efesoy  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Dışişleri Bakanı Fidan: DEAŞ Müslüman toplumlar için bir zehirdir

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "(Terör örgütü PKK) Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerinde kurdukları şiddet imparatorluğu çökmek üzere." diye konuştu.

Bakan Fidan, "(Batılılar) Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirerek başka politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da geçit yok." değerlendirmesinde bulundu.

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