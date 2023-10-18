Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde'de Iraklı ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformunda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'na katılmak için Cidde'de bulunan Fidan'ın görüşmelerine ilişkin paylaşımlar yaptı.
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Paylaşımlarda Fidan'ın, Iraklı ve İranlı mevkidaşları Hüseyin ve Abdullahiyan ile görüştüğü belirtildi.
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Bakanımız @HakanFidan, Cidde’de #İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’la— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 18, 2023
görüştü. 🇹🇷🇮🇷 pic.twitter.com/2WNPNOcV27