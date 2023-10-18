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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde'de Iraklı ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Tuğba Altun  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde'de Iraklı ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformunda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'na katılmak için Cidde'de bulunan Fidan'ın görüşmelerine ilişkin paylaşımlar yaptı.

Paylaşımlarda Fidan'ın, Iraklı ve İranlı mevkidaşları Hüseyin ve Abdullahiyan ile görüştüğü belirtildi.

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