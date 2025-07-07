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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, zirve marjında BM Genel Sekreteri Guterres ile Rio de Janeiro'da bir araya geldi.

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