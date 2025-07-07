Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, zirve marjında BM Genel Sekreteri Guterres ile Rio de Janeiro'da bir araya geldi.
Bakanımız @HakanFidan, 17. BRICS Zirvesi marjında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile Rio de Janeiro'da görüştü. 🇹🇷🇺🇳 pic.twitter.com/R8hHRSgJG9— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 7, 2025
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı