Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Kurulu marjında temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.
Ankara
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.
Bakanlığın X sosyal medya platformundaki paylaşımına göre, Fidan, BM Genel Kurulu marjında İsviçreli mevkidaşı Cassis ile Türkevi binasında görüştü.
Taraflar, ikili ilişkileri, bölgesel konularda ve uluslararası örgütlerde işbirliğini ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
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