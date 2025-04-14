Dışişleri Bakanı Fidan, Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Hossain ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Ankara'da Hossain ile görüştü.
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Bakanımız @HakanFidan, Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Danışmanı (Bakan) Touhid Hossain ile Ankara'da görüştü.🇹🇷🇧🇩 pic.twitter.com/hlCEPVarro— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 14, 2025