Dışişleri Bakanı Fidan Antalya Diplomasi Forumu kapsamında temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi https://t.co/tqvYSjtixk pic.twitter.com/Xvx4ETuC5B— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 12, 2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.
İki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.
Enerji alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu.
Görüşmede ayrıca, Suriye’deki güncel gelişmeler ve Gazze’deki son durum da değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Fidan, İsviçreli mevkidaşı Cassis ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile Antalya Diplomasi Formu’nda bir araya geldi https://t.co/tqvYSjtQmS pic.twitter.com/d9aWy7IYVa— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 12, 2025
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında İsviçreli mevkidaşı Cassis ile görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.