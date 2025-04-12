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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan Antalya Diplomasi Forumu kapsamında temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Ekip  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Dışişleri Bakanı Fidan Antalya Diplomasi Forumu kapsamında temaslarda bulundu

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

İki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Enerji alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, Suriye’deki güncel gelişmeler ve Gazze’deki son durum da değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İsviçreli mevkidaşı Cassis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında İsviçreli mevkidaşı Cassis ile görüştü.​​​​​​​

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