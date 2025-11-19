Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu kabul etti.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Sinirlioğlu Ankara'da bir araya geldi.
