Dolar
42.35
Euro
48.86
Altın
4,075.33
ETH/USDT
2,947.80
BTC/USDT
89,643.00
BIST 100
10,903.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu kabul etti.

Gökhan Çeliker  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile görüştü Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Sinirlioğlu Ankara'da bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski TBMM Başkanı Toptan'a ziyaret
Fatih'te otelde kalan 2 kardeş mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı
Ardahan'da yılkı atları yiyecek için kent merkezine indi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız

Dışişleri Bakanı Fidan: Ulusal güvenliğimizin tehdit edilebileceği bir ortamın kök salmasına izin vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li yetkililer Barrack ve Gorka ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li yetkililer Barrack ve Gorka ile görüştü
Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü

Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet