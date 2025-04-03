Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Baerbock ile görüştüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.