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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiler için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerinden yayındayız. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiler çıkartıldı -VTR-
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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Büşranur Keskinkılıç  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Baerbock​​​​​​​ ile görüştüğü bildirildi.

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