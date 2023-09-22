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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Tuğçenur Akgün, Şerife Çetin  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam eden Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile New York'taki Lotte Palace Hotel'de görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yaklaşık 45 dakika süren görüşme baş başa yapıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst seviyeye çıkarılması için gelecek dönemde atılabilecek somut ve yapıcı adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç'in NATO üyeliği ve Karabağ'daki son gelişmeler görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı.

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