Ekonomi

Finlandiya'dan Türkiye ile inşaat sektöründe işbirliği çağrısı

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, Türkiye ile ülkesinin, Ukrayna'nın yeniden inşası sürecinde işbirliği yapmasına yönelik beklentilerinin olduğunu söyledi.

Doğukan Gürel  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Finlandiya'dan Türkiye ile inşaat sektöründe işbirliği çağrısı Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

Hamalainen, AA muhabirine iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini değerlendirdi.

Finlandiya ile Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Hamalainen, iki ülkenin bu işbirliğinin kapsamının daha da genişletilerek diğer sektörlerde de çeşitli ortaklıkların yapılmasına yönelik beklentilerinin olduğunu ifade etti.

Hamalainen, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay sürecinde Türkiye'nin verdiği desteğin taşıdığı öneme işaret ederek, "Avrupa, şu an büyük güvenlik riskleri yaşıyor. NATO üyeliğinden dolayı iki ülke beraber çok daha fazla işbirliği yapabilir ve beraber adımlar atabiliriz diye düşünüyorum. Türkiye, Avrupa'nın en büyük kara kuvvetlerine ve en büyük ordusuna sahip. Bu yüzden özellikle NATO'nun güney cephesinde işbirliği yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya ile Türkiye arasında geçen yıl "Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığını hatırlatan Hamalainen, bu çerçevede iki ülke firmalarının karşılıklı tanıtım gerçekleştirdiğini ve ikili çalışmaların yoğunlaştığını anlattı.

"İnşaat sektöründe artış bekliyoruz"

İki ülke işbirliğinde savunma sanayisi sektörünün yanı sıra inşaat sektörüne yönelik beklentilerinin olduğunu ifade eden Hamalainen, "Özellikle inşaat sektörüne yönelik işbirliğinde artış bekliyoruz. Sadece Türkiye ile Finlandiya arasında değil üçüncü ülkelerle ve özellikle Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi, yeniden ayağa kaldırılması sürecinde Türkiye ile işbirliği yapılabilir. Özellikle bekliyoruz." diye konuştu.

