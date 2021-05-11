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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İyidere Lojistik Merkezi’nde basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla Kudüs'teki gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ve Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Kudüs'teki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 11.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla Kudüs'teki gelişmeleri görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklar, bölgesel meseleler ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan ziyareti devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmelerde, Filistin'deki son gelişmelerin ve İsrail'in saldırganlığı karşısında atılacak adımların ele alındığı bildirildi.

Çavuşoğlu, dün de konuya ilişkin Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el Useymin, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile de telefonda görüşmüştü.

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