Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar'ı kabul etti.
Ankara
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Ceppar'ı bu görevinde ilk kez ağırladığını, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldıklarını aktardı.
📌#Ukrayna DB 1. Yardımcısı Emine Ceppar’ı bu görevinde ilk kez ağırladık,ilişkilerimizi&bölgesel konuları görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 14, 2020
📌Kırım davasının kararlı savunucusu olarak Kırım Tatarlarının her zaman yanındayız.
📌Ukrayna’nın #Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne desteğini takdir ediyoruz.🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/JuNUDJdOYn
Çavuşoğlu, "Kırım davasının kararlı savunucusu olarak Kırım Tatarlarının her zaman yanındayız." mesajını verdi.
Ukrayna'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteğe dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin bunu takdirle karşıladığını ifade etti.
Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes'le görüştü
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Çavuşoğlu, mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
Belçika'da son seçimlerden yaklaşık 500 gün sonra Alexander de Croo başbakanlığında kurulan yeni hükümet yemin ederek göreve başlamıştı. Önceki hükümetin başbakanı Sophie Wilmes, yeni hükümette dışişleri bakanı olarak görevlendirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.