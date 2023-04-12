Dolar
19.31
Euro
21.24
Altın
2,016.03
ETH/USDT
1,915.10
BTC/USDT
30,041.00
BIST 100
5,146.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir’de düzenlenen “Aday Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail hükümetinin ramazan sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını olumlu bulduğunu belirtti.

Muhammet Tarhan  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail hükümetinin ramazan sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğunu belirtti ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Mescid-i Aksa bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu, İsrail hükümetinin ramazan ayı sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğunu ifade etti ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin gerginliğin azaltılması için her türlü katkıyı sağlayacağını belirtti.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrai'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılarla iyice tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 11 Nisan'da ise fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ramazan ayının sonuna kadar durdurma kararı almıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada Savunma Bakanı Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ve Emniyet Müdürü Yaakov Shabtai'nin tavsiyesi üzerine Başbakan Netanyahu'nun, "Yahudi ziyaretçi ve turistlerin" ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmesine karar verdiği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Silivrikapı surlarındaki kısmi çökmede bir kişi hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da Bohçalar kasabasındaki şehitler anıtını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'nda Nurdağı ve Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz
TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutları projesinde bir bloğun kaba inşaatı tamamlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları oturma eylemi yaptı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da Bohçalar kasabasındaki şehitler anıtını ziyaret etti

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Netanyahu'dan fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını bayrama kadar durdurma kararı

Netanyahu'dan fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını bayrama kadar durdurma kararı
Bakan Çavuşoğlu: Filistin davamızı, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü her zaman olduğu gibi savunmaya devam edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Filistin davamızı, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü her zaman olduğu gibi savunmaya devam edeceğiz
TBMM Başkanı Şentop, İSİBAP'ın Filistin toplantısına katıldı

TBMM Başkanı Şentop, İSİBAP'ın Filistin toplantısına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet