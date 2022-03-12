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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Ermenistanla normalleşme sürecini desteklediğini bildirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmenin yapıcı ve verimli geçtiğini, Azerbaycan'ın da Türkiye'yle Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine destek verdiğini söyledi.

Behlül Çetinkaya   | 12.03.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Ermenistanla normalleşme sürecini desteklediğini bildirdi Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Antalya

Çavuşoğlu ve Mirzoyan, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) kapsamında gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından basına açıklamada bulundu.

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkileri normalleştirmek için bir süreç başlatıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Son derece verimli bir görüşme olduğunu, yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Malumunuz ilişkilerimizi normalleştirmek için bir süreç başlattık. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip) Erdoğan ve (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan'ın karşılıklı pozitif mesajlarından sonra özel temsilciler görevlendirdik." dedi.

Özel temsilcilerin, Moskova ve Viyana'da ilişkilerin tam normalleşmesini görüştüğünü anımsatan Çavuşoğlu, "Bugün biz de bunların üzerinden geçtik, değerlendirdik. Memnuniyetle söylemek isterim ki biz Güney Kafkasya'da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz ve bu yöndeki çabalarımıza da her taraftan destek görüyoruz. Özellikle Türkiye ve Ermenistan arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. En son cumartesi günü Bakü'deydim ve Azerbaycan da bu süreci destekliyor." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, bölgedeki istikrar ve barışın herkesin yararına olduğunu belirterek, "Bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanı Ararat beyle de mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

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