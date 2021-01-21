Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin AB'ye katılım süreci canlandırılmalı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin canlandırılması, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin başlaması ve çeşitli konularda iş birliği yürütülmesi gerektiğini bildirdi.
Brüksel
Brüksel'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden sonra AB Komisyonuna geçti.
Çavuşoğlu, burada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra Komisyonun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü.
Söz konusu toplantılar basına kapalı yapıldı.
"Katılım sürecimiz canlandırılmalı"
Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı komisyon üyeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.
📌Katılım sürecimiz canlandırılmalı.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 21, 2021
📌Gümrük Birliği’nin güncellenmesi&vize serbestisinin hayata geçirilmesi gerekiyor.
📌Düzensiz göç&terörizmle mücadelede işbirliğini artırmalıyız.
📌Avrupa’da yükselen ırkçılık, ayırımcılık ve İslam karşıtlığıyla topyekün mücadele etmeliyiz. pic.twitter.com/gYDW35KIRa
"Katılım sürecimiz canlandırılmalı." değerlendirmesini yapan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Düzensiz göç ve terörizmle mücadelede iş birliğini artırmalıyız. Avrupa’da yükselen ırkçılık, ayırımcılık ve İslam karşıtlığıyla topyekün mücadele etmeliyiz."
"Yeni sayfa açmak istiyoruz"
Çavuşoğlu, Borrell ile yaptığı görüşme hakkında yaptığı paylaşımda ise "AB ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. 18 Mart 2016 Mutabakatını tüm unsurlarıyla güncellemek gerekiyor. Pozitif gündem için birlikte çalışmalıyız. AB Konsey ve Komisyon Başkanlarının ziyaretinin hazırlıklarını ele aldık." ifadesini kullandı.
"Olumlu adım zamanı"
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da Çavuşoğlu ile görüşmesi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Schinas, gelecekteki fırsatlar ve zorluklar hakkında yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Göç, güvenlik, halklar arasında temaslar, Erasmus iş birliği yenilenmiş Türkiye-AB gündeminin merkezinde. Olumlu adımlar atma zamanı geldi." değerlendirmesini yaptı.
"Diyalog şart"
Von der Leyen, Çavuşoğlu ile Brüksel'deki görüşmesinin ardından sosyal medyada değerlendirme yaptı.
Çavuşoğlu ile Türkiye-AB ilişkilerinde sıradaki adımlar hakkında görüş alışverişi yaptıklarını belirten von der Leyen, "Diyalog şart ama aynı zamanda sahada inandırıcı davranışlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Von der Leyen, AB liderlerinin, geçen yıl aralık ayındaki zirvede Türkiye ile ilişkiler hakkında Komisyona yaptığı görevlendirme konusunda üye ülkelerde çalışmalar yapacaklarını aktardı.
"Yeni bir sayfa açtığımızı ümit ediyorum"
Çavuşoğlu'nun bugün görüştüğü AB Komisyonunun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ise iyi bir görüşme yaptıklarını bildirdi.
Varhelyi, sosyal medyaki mesajında, "İlişkilerimizde yeni bir sayfa açtığımızı ve stratejik çıkarlarımız için yapıcı ve karşılıklı fayda sağlayıcı şekilde iş birliği yapacağımızı ümit ediyorum." ifadesini kullandı.
AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Çavuşoğlu ile göç ve güvenlik konularında açık bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Çavuşoğlu'nun, Brüksel'deki temasları kapsamında yarın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelmesi bekleniyor.
AB'den Çavuşoğlu-Borrell görüşmesine ilişkin açıklama
Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Brüksel'de gerçekleştirilen görüşmenin, Türkiye-AB ilişkilerinin durumunu AB liderlerinin aralık zirvesinde çizdiği çerçevede değerlendirme fırsatı verdiği ifade edildi.
Özellikle Doğu Akdeniz'deki duruma yoğunlaşarak ilişkilerin ilerleyeceği yolun ele alındığı belirtilen açıklamada, Doğu Akdeniz'deki durumun ilişkilerde merkezi bir yer tuttuğu bildirildi.
Açıklamada, AB liderlerinin, aralık zirvesinde Borrell'den ve AB Komisyonundan Türkiye ile AB arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili rapor sunmasını, ayrıca ilişkilerde nasıl ilerleneceğine dair seçenekleri hazırlamasını istediği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:
"AB'nin, Türkiye ile değerler ve ilkelere bağlı, iş birliği ve karşılıklı fayda içeren ilişki geliştirmesinde stratejik çıkarı bulunmaktadır. Josep Borrell ve Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki toplantı bu yönde ilerlemek için samimi, açık ve derin görüş alışverişi imkanı sağlamıştır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.