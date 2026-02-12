Belçika polisi, Brüksel'deki AB Komisyonu binalarında arama yaptı
Belçika federal polisi, gayrimenkul satışına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Brüksel’deki bazı ofislerinde arama yaptı.
Brüksel
Basındaki haberlere göre, soruşturma, AB'ye ait 23 binanın 2024 yılında Belçika’nın kamu yatırım kuruluşu SFPIM’e yaklaşık 900 milyon avro karşılığında satılmasıyla ilgili iddialara odaklanıyor.
Bu kapsamda federal polis, Komisyonun bütçe birimi dahil bazı departmanlarda arama yaptı.
Avrupa Savcılığı (EPPO) tarafından yürütülen soruşturmada, sürecin henüz erken aşamada olduğu ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
AB ise söz konusu satışın, AB mali kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.