Dolar
43.65
Euro
52.00
Altın
5,068.98
ETH/USDT
1,960.70
BTC/USDT
67,646.00
BIST 100
14,180.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belçika polisi, Brüksel'deki AB Komisyonu binalarında arama yaptı

Belçika federal polisi, gayrimenkul satışına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Brüksel’deki bazı ofislerinde arama yaptı.

Selen Valente Rasquinho  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Belçika polisi, Brüksel'deki AB Komisyonu binalarında arama yaptı

Brüksel

Basındaki haberlere göre, soruşturma, AB'ye ait 23 binanın 2024 yılında Belçika’nın kamu yatırım kuruluşu SFPIM’e yaklaşık 900 milyon avro karşılığında satılmasıyla ilgili iddialara odaklanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda federal polis, Komisyonun bütçe birimi dahil bazı departmanlarda arama yaptı.

Avrupa Savcılığı (EPPO) tarafından yürütülen soruşturmada, sürecin henüz erken aşamada olduğu ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

AB ise söz konusu satışın, AB mali kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcının ölümle tehdit edilmesi davasında mütalaa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
MSB, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'daki liman ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı
Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bakan Göktaş: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalarımızı son aşamaya getirdik
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Belçika polisi, Brüksel'deki AB Komisyonu binalarında arama yaptı

Belçika polisi, Brüksel'deki AB Komisyonu binalarında arama yaptı

AB Komisyonu üyesi Lahbib, Avrupa'da artan krizler nedeniyle tüm toplumu hazırlığa çağırdı

Ticaret Bakanı Bolat: Gümrük Birliği içinde 29 alt konudan 15 tanesini karşılıklı uzlaşarak çözdük

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet