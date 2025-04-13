Diplomasi tüneli, dijital görsellerle diplomasinin gücünü yansıttı
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025) kapsamında hazırlanan diplomasi tünelinde, 320 fotoğrafla çatışmalar, savaşlar ve diplomasinin gücü anlatıldı.
Antalya
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Her yıl olduğu gibi kongre merkezinde çeşitli görsellerin dijital ortamda sergilendiği "diplomasi tüneli" oluşturuldu.
12 dakikalık görsel şölen
Antalya Diplomasi Forumu Eş Koordinatörü ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, AA muhabirine, diplomasi tünelinin, forumla bütünleştiğini ve her yıl farklı görsellerle konuklarını ağırladığını belirtti.
Tüneli her yıl dünyanın sorunlarına dikkat çekecek nitelikle hazırladıklarını dile getiren Ekşioğlu, bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasına yönelik bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Bütün dünyanın etkilendiği krizleri, çatışmaları ele aldıklarını anlatan Ekşioğlu, şöyle devam etti:
"Göçten iklim krizine, çatışmalardan savaşa, enerji güvenliğine pek çok konuyu değerlendirdik. Krizleri çözüme ulaştırırken hangi mekanizmaları kullanıyoruz, onları ele aldık. Çözümler başlığıyla diplomasinin esasında bugün ne kadar önemli olduğunu, çatışmaları, krizleri, sorunları nihayete erdirmek için diplomasinin oynadığı rolü göstermek istedik. 320 kare fotoğraf kullandık."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yönlendirmesi, bütün büyükelçilerin ve genel müdürlüklerin katkılarıyla tüneli tasarladıklarını ifade eden Ekşioğlu, uzun soluklu bir çalışmaya imza attıklarını kaydetti.
Tünelde 12 dakikada tüm görsellerle dünyadaki çatışmaları ve diplomasi ile çözümlerini katılımcılara aktardıklarına değinen Ekşioğlu, "Buraya gelen 21 devlet ve hükümet başkanını bu tünelden geçirdik ve onlara tünelde neler anlattığımızı, hangi mesajları vermek istediğimizi aktardık." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.