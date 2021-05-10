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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail’in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik son saldırılarına ilişkin Sakarya’da Orhan Camii önünde açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail güçlerinin Kudüs'te Filistin halkına uyguladığı şiddet derhal sona ermeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddetin derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Mehmet Tosun   | 10.05.2021
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail güçlerinin Kudüs'te Filistin halkına uyguladığı şiddet derhal sona ermeli

Ankara

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur."

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