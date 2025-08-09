Dolar
logo
Dünya

İngiltere'de yasaklı "Palestine Action" grubuna destek eyleminde çok sayıda kişi gözaltına alındı

İngiltere'de polis, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınan ve geçen ay İngiliz askeri uçaklarına boya püskürterek gerçekleştirdiği eylem sonrası yasaklanan gruba destek veren göstericilere müdahale etti.

Zuhal Demirci  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
İngiltere'de yasaklı "Palestine Action" grubuna destek eyleminde çok sayıda kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Burak Bir/AA

Londra

İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla düzenlenen eyleme müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Geçen ay yasaklanan ve terör örgütü ilan edilen "Palestine Action"a destek için Londra'daki Parlamento Meydanı'nda toplanan protestocular, yerel saatle 13.00'te eylemlerine başladı.

Eylemciler, yanlarında boş pankartlar ve kalemler getirerek, pankartlarına "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" ifadesini yazdı.

İngiltere'de, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınan ve geçen ay İngiliz askeri uçaklarına boya püskürterek gerçekleştirdiği eylem sonrası yasaklanan gruba destek veren göstericilere Londra Metropolitan Polisi müdahale etti.

Polis, "Palestine Action"ın yasaklı örgütlerden biri olduğunu hatırlatarak, eyleme katılan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gösteri, daha önce benzer eylemleri organize eden "Defend Our Juries" grubu tarafından düzenlendi.

Londra Metropolitan Polisi, 5 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, "Palestine Action" grubuna destek verecek kişilerin düzenleyeceği eylemde göstericilerin "kitlesel şekilde gözaltına alınabileceği" uyarısında bulunmuştu.

"Palestine Action", İngiliz askeri uçaklarına yönelik eylem sonrası yasaklı örgüt ilan edilmişti

"Palestine Action", 2020'de kurulsa da 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze saldırılarının ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmaya başladı.

Özellikle İsrail ile iş yapan şirketlerin fabrika ile binalarında çalışmaları ve üretimi durduran eylemler gerçekleştiren grup, geçen sene İsrail savunma şirketi Elbit Systems'ın Bristol'daki fabrikasındaki eylemiyle buradaki dron üretimini aksatmıştı.

"Thales" adlı savunma sanayisi firmasının denizaltı parçaları ürettiği Glasgow'daki fabrikada yapılan eylemde ise İngiliz hükümetinin açıklamasına göre 1 milyon sterlinlik zarar oluşmuştu.

"Palestine Action"ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım ise 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girerek 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, 2 uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine "Palestine Action"ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan 2 aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, üst kanat Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylanmıştı.

"Palestine Action", yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmış ve yasağın yürürlüğü girmesiyle gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı. Ayrıca grubun adını taşıyan tişört ya da rozet takmak dahil 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği bildirilmişti.

Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

